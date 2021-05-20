90 milyon doz daha satın alıyoruz

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20 Mayıs 2021 Perşembe 13:52:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 14:16:00

Türkiye BioNTech-Pfizer aşısından 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı

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Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı.

Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye'ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biontech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, amaçlarının, salgını sona erdirmek, hastane yatışlarını azaltmak ve normal hayata dönmeye yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok Kovid-19 aşısı sağlamak olduğunu belirterek, "Türkiye'nin vatandaşlarını aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulanabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : türkiye koronavirüs aşı biontech pfizer
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