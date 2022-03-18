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Türkiye, Batı Trakya'daki Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini kınadı
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18 Mart 2022 Cuma 12:38:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 12:38:00

Türkiye, Batı Trakya'daki Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini kınadı

Kaynak: AA

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Türkiye, Batı Trakya'da İskeçe'nin Horozlu köyünde bulunan, azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının, üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle tahrip edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, mezarlığın 16 Mart'ta tahrip edilmesi kınanarak "Bulustra (Avdira) Belediye Başkanının talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'nin girişimlerine olumlu karşılık veren Yunan makamlarından, gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamaları ve mezarlığı eski haline getirmelerinin beklendiği belirtildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Bulustra (Avdira Yunanistan
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