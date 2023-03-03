VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
03 Mart 2023 Cuma 22:24:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 22:24:00

Türkiye-BAE iş birliği ile Türkiye'de 100 bin istihdam sağlanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zuyudi, Türkiye ile imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türk ekonomisinde yaklaşık 100 bin istihdam sağlanacağını söyledi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'de, Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Zuyudi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmza Töreni düzenlendi.

Zuyudi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al-Nahyan'ın video konferans yöntemiyle bağlandığı imza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"ANLAŞMA BİR YIL İÇİNDE UYGULAMAYA KOYULACAK"

İmzalanan anlaşmanın BAE ekonomisinde yaklaşık 25 bin, Türk ekonomisinde ise 100 bin istihdam yaratacağını kaydeden Zuyudi, anlaşmanın, prosedürlerin onaylanmasının ardından 3 ila 6 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini, 1 yıl içinde de uygulamaya koyulacağını aktardı.

BAE Ekonomi Bakanı Merri ise Abu Dabi yönetiminin, iki ülkenin beklentilerine hizmet edecek gerçek bir ekonomik bütünleşme için dost ülke Türkiye ile ekonomi alanında işbirliğine devam edeceğini dile getirdi.

Söz konusu anlaşmaya imza atarak, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Merri, "BAE ve Türkiye'nin bölgenin en dinamik ekonomileri olmaları hasebiyle uluslararası ticaret akışında oynadıkları rolü göz önüne aldığımızda Türkiye ile yaptığımız bu ortaklığın tüm Orta Doğu'ya ve genel olarak küresel ticaret akışına olumlu yansıması olacaktır" dedi.

Merri, anlaşmanın, küresel ekonominin önemli bir dönemeçten geçtiği şu aşamada, bölgesel kalkınma ve ilerleme için yeni bir platform kurulmasının önünü açtığını ifade etti.

"TİCARET HACMİ GELECEK 5 YIL İÇİNDE 40 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK"

Anlaşmayla, petrol dışı ürünlerden alınan gümrük vergilerinin ya kaldırılacağını ya da yüzde 93 oranında azaltılacağını ifade eden Merri, böylelikle halihazırda 19 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin gelecek 5 yıl içinde 40 milyar dolara ulaşacağını sözlerine ekledi.

Ticaret Bakanı Muş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın, ikili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edeceğini dile getirdi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Türkiye ile BAE arasında petrol dışı ürünlerdeki ticaret hacmi 2021'de yaklaşık 50,4 milyar dirheme (13,7 milyar dolar) ulaşmıştı.

Etiketler : BAE istihdam Zuyudi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX