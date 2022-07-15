Türkiye aşkına Saraçhane'ye

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde, şehitlerimiz anısına Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkezi önünde toplanan yüzlerce TÜGVA'lı genç; önce yürüyüşün başlayacağı Fatih Camii'ne yol aldılar.

Akabinde, Fatih Camii'nde diğer katılımcılar ile buluşan grup; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle büyük bir kalabalık halinde, akın akın Saraçhane Meydanı'na yürüdüler.

Yürüyüşün ardından düzenlenen programla; millet adına canını hiçe sayarak, büyük bir fedakârlık gösteren 15 Temmuz şehitlerimizi anarak yürüyüşü sonlandırdılar.

DARBENİN KARŞISINDA MİLLİ İRADENİN YANINDA

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimi sırasında, hainler ülkedeki birçok kurumu işgal etmek istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan halk; milli iradeye sahip çıkarak, darbe girişimi karşısında büyük bir direniş göstermişti.

Bu yürüyüşle de 15 Temmuz Destanı'nın hala hafızalarda taze tutulduğu ve halkın her zaman milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceği gösterilmiş oldu.