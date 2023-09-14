Türkiye aleyhine çıkan raporda 'ittifak' parmağı

Raporun hazırlanma sürecinde Raportör Amor, Eylül 2022'de Millet İttifakı bileşenlerinden oluşan heyeti kabul etmişti.

Amor, bu görüşmeyle ilgili, "Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Derneği Türkiye Temsilciliği'nin düzenlediği Türkiye'den muhalefet partileri ve akademisyenlerden oluşan bir heyeti Avrupa Parlamentosu'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri hususunda samimi bir bilgi alışverişinde bulunduk" açıklamasını yapmıştı.

O görüşmeye aralarında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, DEVA Partisi Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yardım da katılmıştı.

Türkiye'yi her fırsatta Avrupa'ya şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren muhalefetin, Türkiye aleyhindeki bu raporda etkisi tartışılıyor.