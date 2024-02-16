Türkiye'den Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki

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16 Şubat 2024 Cuma 13:22:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 13:22:00

Türkiye, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasından esef duyuyor

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), Azerbaycan Ulusal Heyetinin yetki belgelerini onaylamama yönündeki kararından esef duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, demokratik değerlerle bağdaşmadığı ve temsil hakkına aykırı olduğu belirtildi.

İşbirliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına gelen bu adımın, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceğinin açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye, AKPM'yi bu hatasını en kısa zamanda düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya davet etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı akpm azerbaycan yetki belgeleri
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