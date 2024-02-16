Türkiye'den Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, demokratik değerlerle bağdaşmadığı ve temsil hakkına aykırı olduğu belirtildi.

İşbirliği ve diyalog kanallarının kapatılması anlamına gelen bu adımın, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına hizmet etmeyeceğinin açık olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye, AKPM'yi bu hatasını en kısa zamanda düzeltmeye ve Güney Kafkasya'daki barış çabalarına odaklanmaya davet etmektedir." ifadesi kullanıldı.