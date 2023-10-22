Türkiye ağaçlandırmada Avrupa'nın zirvesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Genel Müdürlüğün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl vizyonu çerçevesinde geldiği noktayı değerlendirdi.

Kurumun 184 yıllık geçmişe sahip bir değer olduğunu ifade eden Karacabey, kuruluşundan bugüne kadar sadece Türkiye'ye değil dünya ormancılığına da büyük katkılar sağladığını belirtti.

Karacabey, kurumun zaman içerisinde gelişen şartlar neyi gerektiriyorsa onu yerine getirmeye çalıştığına işaret ederek, Genel Müdürlüğün 1917'den itibaren planlı ormancılığa geçtiğini anlattı.

Ormancılık faaliyetlerinde ani değişiklikler yapılamadığı için planlı çalışmanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Karacabey, çok yönlü düşünülmeden atılabilecek adımların 100 yıl sonra geri dönülemeyecek kötü sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

TÜRKİYE, ORMAN VARLIĞINI ARTIRMADA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



Karacabey, planlı çalışmalar sonucunda, özellikle ağaçlandırma konusunda, Genel Müdürlüğün dünya çapında ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"1900'lü yılların başından 2002'ye kadar yapılan ağaçlandırmaların yılık ortalamasına bakıldığında, son 21 yılda bu çalışmaların 5 katını yapar hale geldik. 2000 yılların başında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımız 23,2 milyon hektara ulaştı. Ülkemizin 29,6'sı ormanlarla kaplı durumda. Dünyada en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Türkiye, FAO'nun raporlarına bakıldığı zaman Avrupa'da ilk, dünyada ise 4. sırada. Türkiye, orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında ise dünyada 6., Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Kumul ağaçlandırması gibi özel çalışmalarda da Avrupa'da en başarılı ülkeyiz. 13 bin hektar kumul alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdik."

Ağaçlandırma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kapsamında kendilerine bir hedef belirlediğine işaret eden Karacabey, "Bize ülkemizin yüzölçümünün en az yüzde 30'luk kısmını ormanlarla kaplı olması hedefini koymuşlardı. Biz de bu kapsamda son 20 yılda 6 milyar 600 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl sonuna kadar yapacağımız çalışmalarla 7 milyar hedefinin üzerine çıkacağız ve ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kaplı hale getireceğiz." diye konuştu.

"YANGINLARA İLK MÜDAHALE SÜREMİZİ 11, HABER ALMA SÜREMİZİ 2 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK"



Karacabey, teşkilatın ormanların korunmasına ilişkin çok ciddi adımlar attığına dikkati çekerek, başta orman yangınlarıyla mücadele olmak üzere "dumansız yangın" olarak nitelendirilen orman zararlılarına karşı da biyolojik müdahalelerde bulunduklarını ifade etti.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin özellikle orman yangınlarıyla mücadelede kendini gösterdiğini dile getiren Karacabey, şu değerlendirmede bulundu:

"Yangınlarla mücadelede nitelikli personel gücünü artırırken teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek bünyemize kazandırıyoruz. 20 yıl öncesinde Türkiye genelinde sadece 600 arazöz varken bugün 1560 aracımız hizmet veriyor. 20 yıl öncesinde teşkilatımızda bulunmayan ilk müdahale aracından şu an bünyemizde 2 bin 524 adet bulunuyor. Aynı dönemde yangına müdahalede hava araçlarının bir seferde attıkları su miktarı 84 ton iken bugün 322 ton. 20 yıl önce 3 uçak 19 helikopterle yangına müdahale ederken bu yıl mücadelemizi 22 uçak 69 helikopterle sürdürüyoruz. Avrupa'da ormancılık faaliyetlerinde İHA kullanılmazken biz 8 İHA'mızla 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetleyebiliyoruz."

Karacabey, İHA'lar sayesinde haber alma ve müdahale sürelerinde ciddi mesafeler alındığını vurgulayarak, "Yangına ilk müdahale süremiz 2000 yılların başında 40 dakika iken bugün 11 dakikaya düştü, hedefimiz bu süreyi 10 dakikaya indirmek. Yangın haber alma süremiz ise 2 dakika. Bu haber alma süremiz bize mücadelede çok önemli üstünlük sağlıyor." dedi.

Karacabey, kurum bünyesinde yapay zekanın da aktif kullanıldığına işaret ederek, "Kullandığımız yapay zeka teknolojisiyle yangınların istikametini, büyüme potansiyelini, kullanılabilecek araç sayısını anlık belirleyebiliyoruz." ifadesini kullandı.

"2026 YILINA KADAR 200 EKOTURİZM ALANI KURMAYI HEDEFLEDİK"



İnsanların gün geçtikçe doğadan yararlanma yaklaşımlarının geliştiğini anlatan Karacabey, Genel Müdürlük olarak bu gelişime paralel şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Karacabey, orman ekosisteminin sağladığı tüm imkanları, sürdürülebilir bir şekilde, vatandaşların istifadesine sunmaya da gayret gösterdiklerini belirterek, sözlerini, "Bu kapsamda 2021'de Ekoturizm Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Plan kapsamında 2026'ya kadar 200 ekoturizm alanı kurmayı hedefledik, şu ana kadar 90'ını tamamladık. Önümüzdeki süreçte 110 alanı daha vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. " diye tamamladı.