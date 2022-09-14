Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı yapılacak

Bakanlık, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında 15 Eylül'de Washington'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile istişareler gerçekleştireceğini belirtti.

İstişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında İtalya'nın başkenti Roma'da ekimde gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, 4 Nisan'da Ankara'da başlatılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki stratejik mekanizma kapsamında bakanlar düzeyindeki ilk toplantı 16 Mayıs'ta New York'ta yapılmıştı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile stratejik mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını söylemişti.