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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün
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23 Haziran 2023 Cuma 09:53:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 09:53:00

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamındaki istişare toplantısının bugün Washington'da düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD'li yetkililerle istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE-ABD STRATEJİK MEKANİZMASI, NİSAN 2022'DE ANKARA'DA BAŞLATILMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ekim 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, 4 Nisan 2022'da Ankara'da başlatılmıştı.

Etiketler : dışişleri bakanlığı türkiye abd istişare toplantısı
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