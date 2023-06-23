Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün yapılacak
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamındaki istişare toplantısının bugün Washington'da düzenleneceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar başkanlığındaki kurumlar arası heyetin, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ve üst düzey ABD'li yetkililerle istişarelerde bulunacağı kaydedildi.
Açıklamada, "İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
TÜRKİYE-ABD STRATEJİK MEKANİZMASI, NİSAN 2022'DE ANKARA'DA BAŞLATILMIŞTI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 21 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da görüşmüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Ekim 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması, 4 Nisan 2022'da Ankara'da başlatılmıştı.
- Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün
- MİT kırmızı bültenle aranan Abdurrahman Çadırcı'yı etkisiz hale getirdi
- İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
- Manisa'da fabrikada çıkan yangın 16 saattir sürüyor
- Düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamlarını açıkladı
- İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı