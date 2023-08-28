Enkazdan çıkan gurur

BALKONDAN ATLADI



Hatay Fen Lisesi mezunu 18 yaşındaki Başak Heybeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme Defne ilçesinde ailesiyle kaldığı evde yakalandı. Heybeli, kapılarda hasar oluşunca 1. kattaki dairenin balkonundan atladı. Zeminde üzerine düştüğü cam kırıkları nedeniyle sağ bacağında derin kesikler oluşan genç, Hatay ve Mersin'deki hastanelerde geçirdiği 2 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ



Heybeli, tedavi sürecinde hazırlıklarını aksatmadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sayısal puan türünde 552 yerleştirme puanıyla Türkiye 97'ncisi olan Heybeli, ilk tercihi ODTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Anne Meral Heybeli, "Büyük afete rağmen toparlanmamız gerektiğini anlattık. Yeniden çalışmalara başladı ve çok şükür karşılığını da aldı" dedi.

HAYALLERİNİZİ ÇÖPE ATMAYIN



Kalem ve kitaplarını hasta yatağında da elinden bırakmadığını belirten Heybeli, "Hayallerinizi, emeklerinizi asla çöpe atmayın çünkü onlara erişebilirsiniz" dedi.