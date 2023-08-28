Türkiye 97'ncisi oldu! Enkazdan çıkan gurur
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan Hataylı Başak Heybeli, geçirdiği 2 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu ve üniversite sınavında Türkiye 97'ncisi olarak ilk tercihi ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.
BALKONDAN ATLADI
Hatay Fen Lisesi mezunu 18 yaşındaki Başak Heybeli, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme Defne ilçesinde ailesiyle kaldığı evde yakalandı. Heybeli, kapılarda hasar oluşunca 1. kattaki dairenin balkonundan atladı. Zeminde üzerine düştüğü cam kırıkları nedeniyle sağ bacağında derin kesikler oluşan genç, Hatay ve Mersin'deki hastanelerde geçirdiği 2 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
İLK TERCİHİNE YERLEŞTİ
Heybeli, tedavi sürecinde hazırlıklarını aksatmadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sayısal puan türünde 552 yerleştirme puanıyla Türkiye 97'ncisi olan Heybeli, ilk tercihi ODTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı. Anne Meral Heybeli, "Büyük afete rağmen toparlanmamız gerektiğini anlattık. Yeniden çalışmalara başladı ve çok şükür karşılığını da aldı" dedi.
HAYALLERİNİZİ ÇÖPE ATMAYIN
Kalem ve kitaplarını hasta yatağında da elinden bırakmadığını belirten Heybeli, "Hayallerinizi, emeklerinizi asla çöpe atmayın çünkü onlara erişebilirsiniz" dedi.
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