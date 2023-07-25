Türkiye 2'cisi yayladan çıktı

Elazığ'da 2 bin 500 rakımlı Kepir Yaylası'nda keçi otlatarak ders çalışan 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar LGS'de Türkiye ikincisi oldu. 'Okumaktan başka çarem yok' diyen Muhammet, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni kazandı.

TEK SORUDA YANLIŞ YAPTI

Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki 2500 rakımlı Kepir Yaylası'nda hayvancılık yapan ailesiyle yaylaya giden Muhammet Halil Yazar, keçileri otlatırken hazırlandığı LGS'de 494 puan aldı. Arıcak Ortaokulu'nda okuyan 14 yaşındaki Muhammet, keçileri otlatırken bulduğu her fırsatta ders çalıştı. Ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle LGS sınavına hazırlanan Muhammet, 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavda, sadece bir soruyu yanlış yaptı.

'TEK ÇAREM OKUMAKTI'

Yayla hayatının zor olduğunu belirten Muhammet, "Zor ama biz bu işi severek yapıyoruz. Keçi ve ineklerimiz burada, bunlar bizim rızkımız. Başarımın sırrı, ailemin arkamda olmasıydı. Ders çalıştığım dönemde televizyonu kaldırdım, telefonum da yoktu. Öğretmenlerim benimle çok ilgilendi. Hocalarım sürekli Elazığ'a giderek bana kaynak kitap getiriyordu. Bu hayatı, bu zorluğu gördüğüm için tek çarem okumaktı" dedi.