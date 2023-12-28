Türkiye 2023'te uluslararası temasların odak noktasıydı: "Diplomasinin merkezi haline geldi"

Türkiye, ev sahipliği yaptığı uluslararası etkinlikler ve ağırlanan devlet ve hükümet yetkilileriyle bu yıl da dünyada diplomasinin merkezi konumuna ulaştı.

AA muhabiri, Türkiye'de 2023'te ağırlanan devlet ve hükümet yetkililerini ve düzenlenen uluslararası etkinlikleri derledi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya-Türkiye ilişkilerini tüm boyutlarıyla değerlendirmek için 13 Ocak'ta Türkiye'ye gelerek, dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok devlet ve hükümet yetkilisi Türkiye'ye taziye mesajları gönderirken, bazı ülkelerin dışişleri bakanları depremden etkilenen bölgelere ziyarette bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 11 Şubat'ta, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 12 Şubat'ta Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret etti.

Çavuşoğlu, 13 Şubat'ta Libyalı mevkidaşı Necla Menguş ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında, depremlerden sonra Libya'dan dayanışma ve destek mesajları geldiğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, depremlerin ardından dayanışmasını sergilemek için 16 Şubat'ta geldiği Türkiye'de Bakan Çavuşoğlu'yla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 20 Şubat'ta Türkiye ziyaretinde Çavuşoğlu'yla düzenlenen ortak basın toplantısında, deprem felaketi sonrası ülkesinin Türkiye'ye her türlü destek için hazır olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, 6 Nisan'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Lavrov'u Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar sofrasında ağırladı.

İSTANBUL GÜVENLİK FORUMUNA 70'E YAKIN YERLİ VE YABANCI KONUŞMACI KATILDI

Bakan Çavuşoğlu, 2-3 Mayıs'ta düzenlenen, aralarında siyasetçi, politika yapıcı, akademisyen, uzman, gazeteci ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu 70'e yakın yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı uluslararası forumun açılışına katıldı.

İki gün süren ve 14 ayrı etkinliğin yapıldığı forum kapsamında, bölgesel ve küresel seviyedeki güvenlik tehditleri ve çözüm önerileri yenilikçi bir bakış açısıyla ele alındı.

Çavuşoğlu forumun açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası sistem baş döndürücü bir hızla değişirken krizler ve çatışmaların arttığının altını çizerek bunların yüzde 60'ının Türkiye'nin etrafında yaşandığına işaret etti.

HAKAN FİDAN, YENİ KABİNEDE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLDİ

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından tekrar Başkan seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

Fidan, 5 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı görevine gelmesinin ardından 9 Haziran'da Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yi Ankara'da ağırladı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, 26 Temmuz'da Ankara'yı ziyaret etti.

Fidan ve Çinli mevkidaşı baş başa ve heyetler arası görüşmede ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin de 29 Temmuz'da Bakan Fidan tarafından Ankara'da ağırlandı.

Fidan, Güney Kore ile imzalanan "Dinamik Türkiye-Kore İlişkileri İçin Yol Haritası"na ilişkin "İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Bakan Fidan, 31 Temmuz'da Ankara'daki ortak basın toplantısı sonrası Azerbaycan-Ermenistan bölgesinde huzur ve istikrara giden yolun kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğine, bunun için de Zengezur Koridoru'nun açılmasının büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Fidan, 6 Eylül'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'yi Ankara'da ağırladı.

Görüşmenin ardından Varhelyi, "Ankara'da yeni hükümetin kurulmuş olmasıyla AB-Türkiye ilişkilerini ilerletebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, 13 Eylül'de geldiği Ankara'da Fidan'la yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye, bizim için, Birleşik Krallık için vazgeçilmez bir ortak." şeklinde konuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN SORUNUNDA TÜRKİYE'NİN ÇABALARI

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonra, Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin birçok diplomatik temasta bulundu.

Fidan, 20 Ekim'de İngiliz mevkidaşı Cleverly'yi Ankara'da tekrar ağırladı. İkili, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana çatışmada yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen de 27 Ekim'de Türkiye'de Bakan Fidan'la bir araya geldi. Rasmussen, Türkiye'nin, bölge ve dünya politikasının yanı sıra Orta Doğu'da çok önemli rol oynayan bir aktör olduğuna işaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 1 Kasım'da Bakan Fidan'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için önerdiği garantörlük modeline ilişkin, "Savaşın genişlemesini engelleyecek ve Filistin halkının haklarını koruyacak her türlü girişimi destekliyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Fidan ile görüşmek üzere 6 Kasım'da Ankara'ya geldi. Fidan ve Blinken arasında gerçekleşen görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Blinken, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı ve sürdürülebilir barış şartlarının oluşturulması amacıyla bölge ülkeleriyle çok önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek "Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz, bu krizi çözmeye çalışırken sonrasını da düşünüyoruz ve bu konuda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile 13 Kasım'da Türkiye'de bir araya geldi. Görüşmede, Avrupa Konseyinin gündemindeki konular ile Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

ULUSLARARASI STRATEJİK İLETİŞİM ZİRVESİ 23-24 KASIM'DA İSTANBUL'DA YAPILDI

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit'23), Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Devlet Bakanı Walid Ammar Ellafi ve Lübnan Enformasyon Bakanı Zaid Makary gibi önemli isimleri ağırladı.

23-24 Kasım'da İstanbul'da, "Hibrit Tehditlerle Küresel Mücadele: İstikrar, Güvenlik, Dayanışma" temasıyla düzenlenen zirvede Bakan Fidan, uluslararası sistemin ve jeopolitik denklemin dönüşüm geçirdiğini, stratejik rekabetin Soğuk Savaş'ın bitişinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştığına dikkati çekti.

TRT WORLD FORUM, 100'E YAKIN ÜLKEDEN BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCIYI AĞIRLADI

Bugüne kadar birçok ülkeden 8 bin 500'den fazla konuk ve 651 konuşmacıyı bir araya getiren, bu yıl 7'ncisi düzenlenen TRT World Forum, farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacıyı buluşturdu.

İstanbul'da 8-9 Aralık'ta düzenlenen forumda, küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten Müslüman karşıtlığına, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen forum, eski Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavne, eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, eski Portekiz Avrupa Bakanı Dr. Bruno Maçaes, eski Katar İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Dr. Hessa bint Sultan Al Jaber, eski Meksika Dışişleri Bakanı Jorge Castaneda, eski Malta Dışişleri Avrupa İşleri Bakanı Dr. Evarist Bartolo gibi isimleri ağırladı.