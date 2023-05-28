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28 Mayıs 2023 Pazar 07:43:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 07:43:00

Türkiye 2. tur için ilk kez sandık başında! Tek pusula tek zarf

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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64 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci kez sandığa gidiyor. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda oy verecek. Belirlenen oy kullanma saatlerinden sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Türkiye bugün ikinci tur için sandığa gidiyor. 5 yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanı belirlemek üzere 64 milyon 150 bin seçmen bugün oy kullanacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:

1- OY KULLANMA SAATİNE DİKKAT

Seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sırada bekleyen seçmenler varsa, oylarını kullanabilecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN

Seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek.

3- CEP TELEFONU YASAK

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- OY PUSULASINA İŞARET KOYMAYIN

Seçmene, tek pusula verilecek. Seçmenler, tercih ettiği aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basacak. Oyun geçerli sayılması için mührün basıldığı yerin dışına herhangi bir işaret ve zarfın içine yazılı bir materyal konulmayacak.

5- İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

OKULLAR YARIN TATİL

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanma işlemleri okullarda gerçekleşecek. Oy sayım işlemlerinin devam etmesi dolayısıyla okullar yarın tatil olacak.

Etiketler : cumhurbaşkanı seçim oy kullanma seçmen
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