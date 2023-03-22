YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreci başladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK Başkanlığında, 14 Mayıs seçimlerinde seçmenler tarafından gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının imza süreçlerini takipleri için oluşturulan salonda açıklamada bulundu.

Söz konusu adayların isimlerinin dün YSK tarafından ilan edildiğini anımsatan Yener, bu adayların 100 bin imza toplama sürecinin başladığını ve sürecin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.

Adaylar ve temsilcilerinin, toplanan imzaları anlık olarak takip edebileceklerini belirten Yener, "Kurulun yeni uygulamasıyla il, ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda anlık olarak takibi mümkündür. Mümkün olduğunca şeffaf, güvenilir bir ortam yaratmak amacıyla bu uygulamamız kapsamında, salonda isteyen adaylarımız ve temsilcilerimizin imza süreci sona erene kadar takip etme imkanları vardır." ifadesini kullandı.

Yener, verilerin gün sonunda kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

YSK'nin dün açıkladığı listeye göre Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları, kanunda aranan şartları taşıdıkları belirlendiğinden kabul edilmişti.