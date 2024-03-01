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01 Mart 2024 Cuma 16:43:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 16:43:00

Türkgözü'nde yoğunluğun önlenmesi için tır parkı yapılacak

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla bölgeye tır parkı yapılacak.

Posof-Türkgözü kara yolunun 3'üncü kilometresinde yapılması planlanan tır parkına ilişkin bölgede incelemede bulunan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Posof Kaymakamı Emrah Akduman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin'den bilgi aldı.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yapılan tır parkının bir süre önce hizmete girdiğini söyledi.

"SÜRÜCÜLERİMİZE BİRÇOK İMKAN SAĞLANACAK"

Aynı çalışmanın Türkgözü için de gerekli olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma ile tır yoğunluğunu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Sürücülerimize de birçok imkan sağlanacak. Belirli aralıklarla oluşan tır yoğunlukları bu şekilde önlenmiş olacak. Amacımız birçok alanda olduğu gibi bu alanda da sorunu çözmek. Gürcistan'a açılan iki kapımız mevcut. Birisinde tır parkı faaliyete girdi, sıra Türkgözü'nde. Biz de burada yapılacak çalışma öncesi incelemelerde bulunduk."

Vali Çiçek, Türkgözü'ne yapılacak tır parkın yoğunluğu gidermenin yanı sıra, kapıdaki ticareti de olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Etiketler : tır parkı Gürcistan sınırı yoğunluk önleme
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