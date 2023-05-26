Türkevi'ne saldıran zanlı yakalandı

26 Mayıs 2023 Cuma 17:09:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 17:09:00
Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı
New York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.
New York'taki Türkevi'ne düzenlenen saldırının zanlısı ABD polisinin operasyonu sonucu yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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