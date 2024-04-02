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02 Nisan 2024 Salı 20:37:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 20:37:00

Yeşilçam'ın çınarı hayatını kaybetti! Türker İnanoğlu neden öldü ve kimdir?

Kaynak: TRT Haber

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Yeşilçam'ın çınarı olarak bilinen ve efsane filmlere imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti. Bunun üzerine birçok vatandaş, Türker İnanoğlu neden öldü ve kimdir gibi soruları araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde…

Yeşilçam'ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı. Türk sinemasının altın çağını şekillendiren ve Yeşilçam'ın çınarı olarak da bilinen İnanoğlu'nun hayatını kaybettiği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük.' ifadelerini kullandı.

TÜRKER İNANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Yeşilçam'ın çınarı İnanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından birçok vatandaş, 'Türker İnanoğlu neden öldü?' sorusunu merak etmeye başladı. Peki Türker İnanoğlu neden öldü?

Duyurulan açıklamada, geçirdiği ani rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılan İnanoğlu'nun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

TÜRKER İNANOĞLU KİMDİR?

Yeşilçam'ın Çınarı olarak da bilinen Türk film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, 18 Mayıs 1936 tarihinde Safrabolu'da dünyaya geldi.

1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken, yönetmen yardımcısı olarak sinema dünyasına giriş yaptı.

· Lütfi Ömer Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı.

· 1960 yılında yaptığı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle yönetmenliğe başladı.

· 1960 yılında Erler Film adında kendi sahibi olduğu bir film şirketi kurdu.

· 1979'da Ulusal Video şirketini ve 1985 yılında da bir televizyon stüdyosu kurdu.

· Çok sayıda televizyon yapımlarına imzasını attı.

Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği filmlerden bazıları şu şekilde;

· Yumurcak.

· Yumurcak / Veda.

· Kara Murat Ölüm Emri.

· Yumurcak Belalı Tatil.

· Bitirim Kardeşler.

· Bitirimler Sosyetede.

· Kördüğüm.

· Ferhat ile Şirin.

Etiketler : Türker İnanoğlu vefat türk sineması
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