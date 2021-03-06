06 Mart 2021 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:06 Mart 2021 Cumartesi 11:00:00
Türkan Şoray ile oynamak isterdim
Oyuncu Burak Yörük, Retouch Dergisi'ne konuştu.
Oyuncu Burak Yörük, Retouch Dergisi'ne konuştu. Yörük, "Zamanda bir yolculuğa çıksan mesela kimle hangi kült filmde oynamak isterdin?" sorusuna "Zamanda bir yolculuğa çıksam, Türkan Şoray ile 'Selvi Boylu Al Yazmalım' da oynamak isterdim. Ama bunun dışında zamanda yolculuk yapmaktan çok da yana değilim" yanıtını verdi.
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