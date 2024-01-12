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12 Ocak 2024 Cuma 18:47:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 18:47:00

Türk zırhlı araç ailesine yeni üye: PARS ALPHA WDS'de vitrine çıkacak

Kaynak: AA

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile ürettiği savunma sanayii ürünlerine bir yenisi daha ekleniyor. Yeni nesil 8X8 zırhlı muharebe aracına PARS ALPHA Suudi Arabistan'da 4-8 Şubat'ta düzenlenecek World Defense Show'da vitrine çıkacak.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni nesil 8X8 zırhlı muharebe aracına PARS ALPHA ismi verildi.

Önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS'nin ilk kez PARS X ismiyle görünür olan zırhlı aracının uluslararası lansmana hazırlanıyor.

PARS araç ailesinin yeni üyesine PARS ALPHA adı verildi. Yeni nesil zırhlı muharebe aracının lansmanı Suudi Arabistan'da 4-8 Şubat'ta düzenlenecek World Defense Show'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle PARS ALPHA ilk kez vitrine çıkacak.

Yüksek hareket kabiliyeti, sürati ve koruma seviyesiyle kullanıcısı için fark yaratacak PARS ALPHA 8X8 en gelişmiş görev sistemleriyle donatılacak.

PARS ALPHA'nın sahip olduğu özellikler uluslararası pazarlarda iddialı bir seçenek oluşturacak.

Etiketler : savunma sanayii muhabere aracı PARS ALPHA
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