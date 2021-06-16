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16 Haziran 2021 Çarşamba 20:45:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 20:45:00

Türk Yıldızları'nın Amasya gösterisi nefes kesti

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi ‘Türk Yıldızları'nın Amasya'da gerçekleştirdiği gösterinin görüntülerini paylaştı.

Amasya Genelgesi'nin Kabulünün 102'nci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları Akrobasi Timi "Şehzadeler Şehri"nin semalarına ay-yıldız çizdi.

O görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Etiketler : Amasya Genelgesi Milli Savunma Bakanlığı msb sosyal medya Türk Yıldızları
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