Türk Yıldızları'nın Amasya gösterisi nefes kesti
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi ‘Türk Yıldızları'nın Amasya'da gerçekleştirdiği gösterinin görüntülerini paylaştı.
Amasya Genelgesi'nin Kabulünün 102'nci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları Akrobasi Timi "Şehzadeler Şehri"nin semalarına ay-yıldız çizdi.
O görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Amasya Genelgesi'nin Kabulünün 102'nci Yılı Kutlamaları kapsamında, Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından Amasya'da gökyüzüne Ay-Yıldız çizilerek gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Sd6SD6ADkQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021