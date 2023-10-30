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30 Ekim 2023 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 14:23:00

Türk Yıldızları'ndan İstanbul Boğazı'na 'Cumhuriyet' selamı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı semalarındaki gösteri uçuşu büyük bir ilgiyle izlendi. Türk Yıldızları'nın İstanbul Boğazı'ndaki uçuşu kokpit görüntülerine de yansıdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları havada, Cumhuriyet'in 100. yılına özel "100" çizerken gösteriyi izlemek için boğaza gelen vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Gökyüzündeki gururlandıran gösteri Türk Yıldızları'nın kokpit içi kamerasından anbean kaydedildi.

Anonstaki "Bu gelen Türk'ün sesi Türk Yıldızları özgürlüğün sesi..." ifadeleri büyük alkış aldı.

Etiketler : türk yıldızları istanbul boğazı cumhuriyet selam
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