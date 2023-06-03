Türk Yıldızları'ndan başkent semalarında gösteri uçuşu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Göreve Başlama Töreni' nedeniyle Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gösteri uçuşu yaptı.



Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenleri çerçevesinde Hava Kuvvetlerimizin akrobasi timi Türk Yıldızları Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi."