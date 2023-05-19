Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK Samsun semalarında gösteri uçuşu yaptı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104. yılı kentte etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın uçuş yaptı.

Gösteri kentin farklı bölgelerinden takip edildi, birçok kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Gösteriyi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile vatandaşlar izledi.