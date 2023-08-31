VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz
Türk gençleri "Togg"a oyun üretecek
Başkan Erdoğan, 4 Eylül'de Soçi'ye gidiyor
İş dünyasından büyüme değerlendirmesi
ASELSAN ile SSB arasında 465 milyon lira ve 25 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
31 Ağustos 2023 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 15:00:00

Türk Yıldızları TEKNOFEST'te başkent semalarına "ay yıldız" imzasını attı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te sahne alan Türk Yıldızları, gösterileriyle etkinliğe gelenlerin gözlerini gökyüzüne odakladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST, ikinci gününde Etimesgut Havaalanı'nda devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yaparken havaalanında heyecan arttı.

Gösteriye gökyüzüne "ay yıldız' imzası atarak başlayan Türk Yıldızları, ardından 6 uçakla akrotim dünyasında başka bir ekibin yapamadığı hareketleri sergiledi.

SOLOTÜRK HEYECANI

Türk Hava Kuvvetlerinin bir başka gösteri timi SOLOTÜRK de çok sayıda farklı manevrayla gösterisini sundu.

TEKNOFEST'te diğer hava gösterilerinde ise İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hava ekipleri soluk kesici gösterilerle başkentlilerden alkış aldı.

Festivalde hava gösterileri 3 Eylül'e kadar sürecek.

Etiketler : teknofest türk yıldızları ay yıldız
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Köpek isyanı şarkıda

Köpek isyanı şarkıda
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX