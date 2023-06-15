VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tekin'den öğrencilere yaz tatili mesajı... "Okumayı ve araştırmayı ihmal etmeyin"
İzmir'de e-ticaret dolandırıcılığı... 20 kişi gözaltına alındı
AK Partili çocuğa hakaret etmişti.. O fırıncıya dava açıldı
Muğla'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Göksu'dan İmamoğlu'na metrobüs göndermesi... “Derdi hiçbir zaman İstanbul olmadı”
Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu
15 Haziran 2023 Perşembe 17:33:00 - Güncelleme:15 Haziran 2023 Perşembe 17:33:00

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu

ABONE OL

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen, gerçek mühimmatın kullanıldığı "Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı"nın ardından gösteri uçuşu yaptı.

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, önce Türk Yıldızları, ardından da SOLOTÜRK'ün yaptığı gösteri uçuşu, katılımcıların beğenisini topladı.

Gösteriler, seçkin gözlemci gününe katılan yabancı gözlemciler ile basın mensuplarınca da ilgiyle izlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da gösterileri izledi.

Etiketler : solotürk uçuş konya
300 yıllık evde tatil

300 yıllık evde tatil
Candan performans

Candan performans
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Enerjik hamile

Enerjik hamile
Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı

Yavuz Ketenci en büyük hayalini açıkladı
"Fedon'un veliahtıyım"

"Fedon'un veliahtıyım"
Ajda Pekkan'dan radikal karar

Ajda Pekkan'dan radikal karar
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

Tuğçe Aral: Sektörde sahte dostluklar var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX