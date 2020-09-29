NATO karargahında kritik görüşme! Türk ve Yunan askeri heyetleri arasında toplantı

Türk ve Yunan askeri heyetleri arasındaki altıncı toplantı saat 14:00'te yapılacak
Kaynak: DHA
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan altıncısının bugün TSİ 14.00'te başlaması planlanıyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg görüşmesi sonrasında Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların yapılmasına karar verilmişti.
Söz konusu toplantılardan altıncısının bugün NATO Karargahı'nda TSİ 14.00'te başlamasının planlandığı öğrenildi.
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