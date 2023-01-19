Türk ve ABD yetkilileri F-35 istişarelerine devam edecek: 3'üncü toplantı Ankara'da
Kaynak: TRT Haber
Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri F-35 istişareleri ile ilgili ikinci toplantısını 18 Ocak'ta Washington'da yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, bir sonraki toplantının 2023 ilkbahar aylarında Ankara'da yapılmasını planladıklarını açıkladı.
Türkiye ve ABD'nin F-35 görüşmeleri sürüyor.
Türk ve ABD savunma bakanlıkları heyetleri ilk toplantıyı Ankara'da gerçekleştirmişlerdi.
İkinci toplantı dün ABD'nin başkenti Washington'da yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, heyetlerin istişarelerin devamı konusunda anlaştıklarını belirterek, üçüncü toplantının ilkbahar aylarında Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları Arasındaki Görüşmeye İlişkin Açıklama. pic.twitter.com/3I6Q8q0yvr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2023
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