Yunan adalarında kapılar açıldı

Türk vatandaşları kapıda 60 euro ödeyerek 7 güne kadar 10 adayı ziyaret edebilecek. Girişte pasaport kontrolü ve parmak izni kaydı yapılacak. Yunanistan AB içi serbest dolaşım bölgesi Schengen'e dahil olmasına rağmen, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurusunda bulunmaları gerekmeyecek, aynı şekilde Yunanistan'dan diğer Schengen ülkelerine geçişleri mümkün olmayacak. Uygulamanın geçerli olduğu adalar Rodos, Midilli, Limni, Sakız, Sisam, İleryoz, Kalimnos, İstanköy, Sömbeki ve Meis olarak açıklandı. Bazı küçük adalarda kapıdan vize uygulamasının haziran ayında başlatılması planlanıyor.

İyonlar tarafından yaklaşık 3 bin yıl kadar önce kurulan Sakız Adası farklı medeniyetlerden devraldığı kültürel mirası bugüne kadar taşımış durumda. Homeros'un doğduğu yer olan Sakız (Chios) Adası'nda sizleri labirenti andıran dapdar sokaklar, dokusunu yitirmeyen köyler ve mavi bayraklı plajların beklediğini söyleyebiliriz.

'SULARI ŞİFALI' DENİYOR

Son dönemlerde özellikle de şifalı sularından dolayı sağlık turizmiyle ön plana çıkmaya başlayan Midilli Adası, tarih boyunca Teselyalılar, Bizanslılar, Cenevizliler ve Osmanlıların himayesinde kalmış. Odiseas Elitis ve Sappho gibi büyük isimlere ev sahipliği yapan Midilli'de muhteşem plajlar, termal suları, müzeler, kasabalar, köy pazarları ve zeytinyağlı yemekler ziyaretçilerini bekliyor.

KAŞ'TAN KOLAYCA MEİS'E GEÇİN

Kastellorizo ya da Kızılhisar gibi isimlerle de tanıdığımız Meis Adası, On İki Adalar grubunun en küçük adası. Oscar ödüllü "Mediterraneo" filmine ev sahipliği yaptıktan sonra popülerliği daha da artan Meis, deyim yerindeyse burnumuzun hemen dibinde konumlanıyor. Kaş otel seçenekleri konaklama tercihiniz olursa kolaylıkla buradan kalkan feribotlarla Meis Adası'na gidebilirsiniz. Meis Adası'nda Saint George Manastırı, Mavi Mağara, Aya Yorgi, Likya Mezarları ya da Mandraki plajı başta olmak üzere çok sayıda tarihi mekânı ve tabiat güzelliğini keşfedebilirsiniz.

ON İKİ ADALAR'IN YÖNETİM MERKEZİ

On İki Adalar grubunun yönetim merkezi Rodos, Fethiye ve Marmaris açıklarından ziyaretçilerini selamlıyor. Komşumuz Yunanistan'ın en çok rağbet gören adalarından biri olan Rodos'ta güneşin, denizin ve kumun keyfini çıkarırken son derece kolay bir ulaşımla farklı bir kültüre yakından tanıklık edebilirsiniz.

KUŞADASI'NA ÇOK KISA MESAFEDE

Ülkemize en yakın Yunan adası olmasının yanında bölgeye özgü yemekleri, enfes sahilleri, tavernaları ve tarihi mekanlarıyla Samos Adası, ziyaret edilmeyi fazlasıyla hak ediyor. Sisam olarak da bilinen ada, Kuşadası'nın hemen karşı kıyılarında konumlanıyor. 3 bin senelik tarihiyle yoğun bir kültürel miras biriktiren Samos aynı zamanda Pisagor ve Ezop gibi oldukça önemli isimlere de ev sahipliği yapmış bir ada.