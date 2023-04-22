Türk vatandaşları Sudan'dan tahliye ediliyor

Açıklama Hartum Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan Türk vatandaşlarının yarın karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden tahliye edilmesine karar verildiği duyuruldu:

"Tahliye edilecek vatandaşlarımızın, 22 ila 24 saat sürmesi öngörülen seyahate uygun olarak, rahat ayakkabı ve kıyafetler tercih etmeleri, su ve gıda dahil, en fazla 8 kg'lik el bagajının yanısıra, pasaport ve kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın toplanma ve hareket noktası olarak aşağıda kayıtlı merkezler belirlenmiştir.

1. Yer: Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00)

2. Yer: Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30)

3. Yer: Turkish Restaurant (Türk Restaurantı) / Pazar Yeri, Wad Medeni (Hareket Saati: 7:30)

Bu aşamada tahliye olmak isteyen vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları Büyükelçiliğimiz WhatsApp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri önemle duyurulur."