24 ekibi sıcak nokta İrpin'de!

Türk televizyonlarında bir ilk! 24 TV ekibi İrpin'de... İşte o patlatılan köprü.

İlk kez 24 TV'de ekranlara gelen İrpin Köprüsü'ndeki siviller yoğun bombardıman altında bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.

24 TV Muhabiri Adem Hançer, bölgedeki bombardımanın şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirterek, İrpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağının vurulduğunu ifade etti.

Şuanda Kiev'in Rus birliklere en yakın noktasının İrpin Köprüsü olduğunu söyleyen Hançer, "Sivillerin tahliyesinin gerçekleşebileceği tek köprü burası. Bir yandan da siviller tarafından askerlere erzak ulaştırılıyor" dedi.