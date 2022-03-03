24 ekibi sıcak nokta İrpin'de!

Türk televizyonlarında bir ilk! 24 TV ekibi İrpin'de... İşte o patlatılan köprü.
Kaynak: Akşam
Rusya'nın Ukrayna işgalinin 8. gününde 24 TV ekibi İrpin'e girdi. Sıcak çatışmaların yaşandığı noktada bulunan 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney, patlatılan köprünün orada son dakika gelişmelerini aktardı.
İlk kez 24 TV'de ekranlara gelen İrpin Köprüsü'ndeki siviller yoğun bombardıman altında bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor.
24 TV Muhabiri Adem Hançer, bölgedeki bombardımanın şiddetli bir şekilde devam ettiğini belirterek, İrpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağının vurulduğunu ifade etti.
Şuanda Kiev'in Rus birliklere en yakın noktasının İrpin Köprüsü olduğunu söyleyen Hançer, "Sivillerin tahliyesinin gerçekleşebileceği tek köprü burası. Bir yandan da siviller tarafından askerlere erzak ulaştırılıyor" dedi.