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16 Ağustos 2022 Salı 10:34:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 10:34:00

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı sona erdi

Kaynak: İHA

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Ataköy Konukevi'nde 1-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı sona erdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampta ilk üçe giren gençler 60 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı sona erdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kamp programını Ertuğrul Kuzgun birinci, Elif Şevval Dinçer ikinci, Faruk Ulutaş üçüncü bitirerek toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi oldular.

IHA'nın haberine göre, Türk Telekom, siber güvenlik alanındaki deneyimini Gelişim Üssü çatısı altında gençlere aktarmaya devam ediyor. Siber vatanı korumaya yönelik eğitimlere dahil olan gençler, geleceğin siber kahramanları arasına katılma imkânı bularak geleceklerini şekillendirme fırsatı yakaladılar. Türk Telekom Akademi, Ataköy Konukevi'nde 1-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kampa 29 genç katıldı.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, bu alandaki köklü bilgi birikimimizi ve deneyimimizi gençlere aktarmayı sürdürüyoruz. Ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan siber güvenlik alanında gençlerin kariyer gelişimini desteklerken, ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda gelecek vadeden, istekli ve yetenekli gençleri sektöre kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

60 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDULAR

Gençler, 10 günlük kamp süresince konusunda uzman siber güvenlik eğitmenlerinden uygulamalı eğitimler alma şansına sahip oldu. Proje ödevleri ve sınavların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda birinci olan Ertuğrul Kuzgun 30 bin TL, ikinci olan Elif Şevval Dinçer 20 bin TL, üçüncü olan Faruk Ulutaş 10 bin TL olmak üzere toplamda 60 bin TL'lik teknoloji çeki ödülünün sahibi oldu. Ayrıca kampı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara "Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Katılım Sertifikası" sunuldu.

Etiketler : türk telekom siber güvenlik kampı siber güvenlik
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