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Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı
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30 Kasım 2023 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 19:09:00

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı

Kaynak: AA

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı.

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesindeki karar duruşmasına görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı. Hakim, bu celse dosyanın karara bağlanacağını söylemesi üzerine avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyinin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Davalıların beyanlarının ardından duruşmaya karar için ara verildi. Aranın ardından kararını açıklayan hakim, davanın Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

TTB Başkan Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

Etiketler : TTB görevden alındı Merkez Konseyi
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