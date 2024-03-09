Yeşilçam'ın emektarı hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın emektar isimlerinden oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

ACI HABERİ KIZI DUYURDUAralarında "Kara Murat" ve "Malkoçoğlu"nun da olduğu 250'nin üzerinde filmde imparator, rahip ve kral gibi rolleri canlandıran 90 yaşındaki oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, sevenlerini üzdü... Usta oyuncu, İstanbul Levent'teki evinde vefat etti



FERİKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Çok üzgün olduklarını belirten Aybar, "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy'e defnedilecek" dedi.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de büy çocuğu olarak doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952′de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur, ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır,

ŞENER ŞEN İLE 3,5 YIL AYNI EVİ PAYLAŞTI

Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlenir. Bu evlilikten iki de kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardından Şener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde 3,5 sene geçirir.

Tiyatrocu Muhsin Ertuğrulile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir tiyatroda.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.

SELENA'NIN YÜCE HONOS'UYDU!

Oyuncu Yıldızoğlu, Sinem Kobal'ın başrolünü oynadığı "Selena" adlı televizyon dizisindeki "Yüce Honos" adlı rolüyle gençlerin büyük beğenisini kazanmıştı.

Rol aldığı Türk Sinema Filmleri ve Dizileri...

2015 - Kurtlar Vadisi Pusu (Yüce Majeste)(TV Dizisi)

2015 - Köstebekgiller: Perili Orman (Nadir Badem) (Sinema Filmi)

2014 - Küçük Ağa 2. sezon (Burhan Dede)(TV Dizisi)

2013 - Öyle Sevdim ki Seni (Arif Usta) (Sinema Filmi)

2013 - Ali Ayşe'yi Seviyor (Kayhan) (TV Dizisi)

2012 - Evim Sensin

2008 - 2011 - Akasya Durağı

2006 - Selena

2008 - Görgüsüzler

2006 - Sevda Çiçeği

2006 - Unutulmayanlar

2006 - Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar

2005 - Miras

2005 - İnadım İnat

2004 - Yabancı Damat

2004 - Kalbin Zamanı

2003 - Ömerçip

2000 - Zart-1 TV

1999 - Bize Ne Oldu

1999 - Kahpe Bizans

1998 - Eşkıya

1996 - Tatlı Kaçıklar

1995 - Çiçek Taksi

1993 - Cümbüş Sokak

1993 - Zirvedekiler

1991 - Varyemez

1990 - Sözde Kızlar

1987 - Hoşgeldin Ramazan

1979 - Nokta İle Virgül Paldır Küldür

1978 - Taşı Toprağı Altın Şehir

1978 - İşte Bizim Hikayemiz

1978 - Kara Murat Devler Savaşıyor

1978 - Hedef

1977 - Güneşli Bataklık

1977 - Kara Murat Denizler Hakimi

1977 - Çakal Avı

1977 - Şıpsevdi

1977 - Yıkılmayan Adam

1977 - Ölmeyen Şarkı

1977 - Bizim Kız

1976 - Adana Urfa Bankası

1976 - Sıralardaki Heyecan-

1975 - Kocam Erkek mi?

1975 - Dadaş Hasan

1975 - Topuz

1975 - Üç Kağıtçılar

1975 - Evcilik Oyunu

1975 - Acele Koca Aranıyor

1974 - Unutma Beni

1974 - Almanyalı Yarim

1974 - Göç

1974 - Kahramanlar

1974 - Unutama Beni

1974 - Kara Murat Kardeş Kanı

1974 - Kara Murat Ölüm Emri

1974 - Ayrı Dünyalar

1973 - Aşk Mahkumu

1973 - Vurgun

1973 - Soyguncular

1973 - Bitirimler Sosyetede

1973 - Bir Demet Menekşe

1973 - Acı Hayat

1973 - Turist Ömer Uzay Yolunda

1973 - Bitirim Kardeşler

1973 - Rabia

1973 - Arap Abdo

1973 - Kabadayının Sonu

1973 - Battal Gazi Geliyor

1973 - Anneler Günü

1973 - Gazi Kadın

1973 - Kara Murat Fatih'in Fermanı

1973 - Balıkçı Osman

1972- Süper Adam Kadınlar Arasında

1972 - Bir Pınar ki

1972 - Malkoçoğlu Kurt Bey

1972 - Yumurcak Küçük Şahit

1972 - Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi

1972 - Ayrılık

1972 - Falcı

1972 - Sen Alın Yazımsın

1972 - Hızlı Hızır

1972 - Zulüm

1972 - Ölüm Bebekleri

1972 - Bela Mustafa

1972 - Kadın Yapar

1972 - Yıldırım Ajan

1972 - Kanlı Para

1972 - İtham Ediyorum

1972 - Rüyalar Gerçek Olsa

1972 - Babanın Arkadaşları / L'Amico del Padrino

1972 - Ve Silahını Çekti

1972 - Hayatımın En Güzel Yılları

1971 - Keloğlan

1971 - Kızıl Maske'nin İntikamı

1971 - İpi Boynunda Bil

1971 - Herşeyim Sensin

1971 - Bir Kadın Kayboldu

1971 - Yarın Ağlayacağım

1971 - Gizli Aşk

1971 - Ali Baba Kırk Haramiler

1971 - Yavru İle Katip

1971 - Sevdiğim Uşak

1971 - Bicirik İş Başında

1971 - Bicirik İş Peşinde

1971 - Elmacı Kadın

1971 - Görünce Kurşunlarım

1971 - Hasret

1971 - Hem Döğüş Hem Seviş

1971 - Kurşunla Selamlarım

1971 - Sürgünden Geliyorum

1971 - Toto Kralı

1971 - Fadime Cambazhane Gülü

1971 - Üç Arkadaş

1971 - Gönül Hırsızı

1971 - Oyun Bitti

1971 - Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1971 - Mıstık

1970 - Devler Geliyor - 1970 - Ecel Teri

1970 - Ankara Ekspresi

1970 - Fadime

1970 - Koçum Ali

1970 - Tehlikeli Oyun

1970 - Sevgili Muhafızım

1970 - Şoför Nebahat

1970 - Hayatım Sana Feda

1970 - Arım, Balım, Peteğim

1970 - Buğulu Gözler

1970 - Mazi Kalbimde Yaradır

1970 - Kara Gözlüm

1969 - Kurşunların Kanunu

1969 - Yaralı Kalp

1969 - Gül Ayşe

1969 - İffet

1969 - Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor

1969 - Osmanlı Kartalı

1969 - Aşk Bu Değil

1969 - Sabah Olmasın

1969 - Şehir Eşkiyası

1969 - Kaderimsin

1969 - Tarkan

1969 - Acı İle Karışık

1968 - Can Pazarı

1968 - Artık Sevmeyeceğim

1968 - Dağları Bekleyen Kız

1968 - Malkoçoğlu Kara Korsan

1968 - Ömrümün Tek Gecesi

1968 - Leylaklar Altında

1968 - Erikler Çiçek Açtı

1968 - Son Vurgun

1968 - Kara Battal'ın Acısı

1968 - Urfa İstanbul

1968 - Kahveci Güzeli

1968 - Şeyh Ahmet

1967 - Ölüm Saati

1967 - Kara Davut

1967 - Ömre Bedel Kız

1967 - Yaşlı Gözler

1966 - Malkoçoğlu

1966 - Fatih'in Fedaisi