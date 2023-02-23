Türk Silahlı Kuvvetlerinin mobil laboratuvarları halk sağlığı için deprem bölgesinde
Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) su ve gıda analizi yapan mobil gıda kontrol laboratuvarları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede görev yapıyor.
TSK, deprem bölgesinde yaraların sarılması ve halk sağlığının korunması için faaliyetlerini sürdürüyor.
Deprem bölgesinde sahra mutfakları ve fırınlar kuran TSK, envanterinde bulunan 4 mobil gıda kontrol laboratuvarını, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman bölgelerine sevk etti.
Laboratuvarda depremzedelere sunulan gıda ve suların kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri, alanında uzman veteriner hekimler tarafından yapılıyor.
Su ve gıda kontrol ile hijyen denetimi de sürekli olarak gerçekleştiriliyor.
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