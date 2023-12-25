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Türk SİHA'larından nokta atış! PKK/YPG'nin tesisini vurdu
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25 Aralık 2023 Pazartesi 17:03:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 17:03:00

Türk SİHA'larından nokta atış! PKK/YPG'nin tesisini vurdu

Kaynak: İHA

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Türk SİHA'ları, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki çimento ve elektrik tesisi olan 6'dan fazla hedefi yerle bir etti.

Türk SİHA'ları, Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki çimento ve elektrik tesisi olan 6'dan fazla hedefi vurdu.

IHA'da yer verilen habere göre, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın üs bölgelerine saldırılarının ardından bölgeye hava harekatları düzenlenmeye başlanmıştı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi.

Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi hedef vurdu.

Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi.

Etiketler : SİHA PKK/YPG saldırı
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