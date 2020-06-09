SİHA'larımız 'Bozok' ile dengeleri değiştirecek

Suriye başta olmak üzere gerek yurt dışında gerek yurt içindeki güvenlik operasyonlarında sergiledikleri performansla Türkiye’yi bu alanda ‘dünyanın en iyileri’ arasına taşıyan SİHA’lar üzerlerindeki yerli/milli mühimmatlarla da rakiplerinden çok daha ileri bir seviyeye konumlanmaya devam ediyor.



BOZOK GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK



Geçmiş dönemde çok kritik operasyonlarda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mühimmatları kullanan ve son derece başarılı sonuçlar elde eden Türk SİHA’ları için TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) başta olmak üzere savunma sanayii kuruluşları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda yakın zamanda envantere girecek olan lazer güdümlü insansız hava aracı mühimmatı olan Bozok için de heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Savunma sanayii araştırmacısı Anıl Şahin, Bozok’un fazlar halinde üretilecek çok önemli bir mühimmat olduğunu belirterek, ilk etapta hizmete alınacak Bozok-Faz 1’in Türkiye’nin havadaki gücüne güç katacağını söyledi.

Türkiye son dönemlerdeki SİHA başarısını yerli ve milli mühimmatlarla da perçinliyor.

BOZOK’UN MENZİLİ 10 KİLOMETRE OLACAK



ANKA ve Bayraktar TB2’lerin mevcut durumda Roketsan üretimi MAM-L ile MAM-C mühimmatlarını kullandığını hatırlatan Şahin, “Kabaca tarif etmek gerekirse; MAM-L, 22.5 kilogram ağırlığa sahip ve L-UMTAS füzesi üzerinden geliştirildi. MAM-C ise 6.5 kilogram ağırlığa sahip ve CİRİT füzesi üzerinden geliştirildi. Bu mühimmatlar yaklaşık 8 kilometre menzile sahip” dedi.

Muharebe ortamının doğası gereği SİHA’ların farklı hedeflerle çeşitli şartlarda karşılaştığını anlatan Anıl Şahin, şöyle devam etti:

“Bazen öyle bir hedef oluyor ki; MAM-L atılsa gereğinden fazla bir etki üretiyor, MAM-C atılsa istenenden az etki oluşturuyor. İşte TÜBİTAK-SAGE, menzili 8 kilometre olan bu iki füzenin yanı sıra bir ‘ara çözüm’ olarak Bozok-Faz 1’i geliştirdi.

Bozok-Faz 1; 120 milimetre çapa, 16 kilogram ağırlığa, 0.8 metre uzunluğa sahip. En çok merak edilen konulardan biri menzil idi. Bozok-Faz 1’in menzilinin 10 kilometre olacağını söyleyebiliriz. Bozok ayrıca orta safhada taktik ataletsel güdüme, son safhada ise lazer güdüme sahip olacak.”

BOZOK’A ÖZEL HARP BAŞLIĞI



Şahin, Bozok-Faz 1’in nasıl bir harp başlığı taşıyacağı sorusuna ise “Bozok-Faz 1’in en önemli özelliklerinden bir tanesi de harp başlığı. TÜBİTAK-SAGE, Bozok mühimmat ailesinde tungsten çoklu parçacıklı özel bir harp başlığı kullanacak. Bu harp başlığı sayesinde Bozok-Faz 1 özellikle anti-personel amaçlı görevlerde çok etkili olacak. Bunun yanında yine hafif zırhlı araçlara karşı da etkili olabilecek” yanıtını verdi.

YIL SONUNDA SERİ ÜRETİME HAZIR OLACAK



Bozok-Faz 1’in kalifikasyon testlerinin devam ettiğini ve yıl sonuna kadar seri üretime hazır hale gelmesinin planlandığını belirten Anıl, şunları söyledi:

“Bu doğrultuda ilk olarak ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA’larda Bozok-Faz 1 mühimmatını göreceğiz. Bu SİHA’larda faydalı yük kapasitesi, AKSUNGUR ve AKINCI’ya göre çok daha az olduğu için Bozok mühimmat ailesinin önemi büyük.

Yani normalde bu SİHA’lar dört adet MAM-L mühimmatı ile görev yaparken 90 kilogram yük taşıyorlarsa, ağırlığı daha az olduğu için 6 adet Bozok mühimmat taşıyabilecekler. İki adet ekstra mühimmat, mevcut SİHA’larımız için anti-personel amaçlı görevlerde çok büyük bir avantaj ki biz iç güvenlik harekatlarında SİHA’ları genellikle anti-personel amaçlı uçuruyoruz.”

Bozok envantere girdiği andan itibaren Türk güvenlik güçlerine önemli bir kazanım sağlayacak.

TEK SORTİDE 36 MÜHİMMAT MÜMKÜN



Anıl Şahin, yakın gelecekte Türkiye’nin havadaki en önemli güç unsurlarından biri olacak Akıncı ve Aksungur için de mühimmat ağırlığının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu SİHA’larımız dörder adetten 24 adet MAM-L mühimmatı taşımak yerine, altışar adetten 36 adet, hatta daha fazla Bozok taşıyabilecek. Tek sortide bu kadar fazla mühimmat atabilmek dünyada çok kısıtlı ülkenin yapabileceği bir iş. Bu imkan ve kabiliyetlerle özellikle anti-personel görevlerinde Türk SİHA’ları çok büyük bir kuvvet çarpanına sahip olacak” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK SAGE İLE DÜNYADA TEKELİ KIRDIK



TÜBİTAK SAGE’nin Türkiye için ‘joker’ bir savunma sanayii kuruluşu olduğuna vurgu yapan Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu güzide kuruluşumuz şu ana kadar oldukça zor projelere imza attı ve atmaya da devam ediyor. Bu projelere; 250 kilometreden fazla menzile sahip Türkiye’nin ilk ve tek milli seyir füzesi SOM, 110 kilometreden fazla azami menzile sahip Kanatlı Güdüm Kiti (KGK), Hassas Güdüm Kiti (HGK), Türkiye’nin ilk ve tek görüş içi hava hava füzesi Bozdoğan ile görüş ötesi hava hava füzesi Gökdoğan Nüfuz Edici Bomba (NED) gibi sistemler örnek verilebilir.

Ayrıca, kritik alt sistemlerin geliştirilmesi konusunda da çok büyük çalışmaları var. Hem de bazı çalışmalar ile dünyadaki tekeli kırmış ve ihracatçı konumunda yer alıyor. Mevcut ürünlere ek olarak Gezgin Seyir Füzesi ve Siper başta olmak üzere ülkemiz için kritik öneme sahip diğer projelerde de TÜBİTAK SAGE’yi görüyoruz. Türkiye’nin bu alanda attığı adımlar gelecek yıllar için çok büyük önem taşıyor.”