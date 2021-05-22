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22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:25:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:25:00

Türk SİHA'ları Avrupa semalarını taçlandıracak

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Bayraktar İHA alımına ilişkin beklenen açıklama Polonya'dan geldi. Polonya Savunma Bakanlığı, 24 adet İHA'nın 2022'de ilk teslimatının yapılacağını bildirdi.

Polonya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'den İHA alımının ayrıntılarını duyurdu.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin 4 filo yani 24 adet Bayraktar TB2 S/İHA'SI satın alacağını ve ilk teslimatın 2022'de yapılacağını kaydetti.

SİHA'lar, anti-tank (ROKETSAN/MAM-L) mühimmatlarıyla beraber teslim alınacak.

İmzaların, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın salı günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti sırasında atılması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tanksavar füzelerine sahip olacak 4 filo, yani 24 İHA satın almak için bir sözleşme imzaladık. İlk insansız hava araçları 2022'de Polonya'ya gelecek. "

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Polonya Savunma Bakanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İyi haberler yakında geliyor... Beklemede kalın" diyerek Bayraktar TB2'nin fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu tedarikle birlikte Türkiye, bir NATO ülkesine ilk defa SİHA ihracatı gerçekleştirmiş oldu

Etiketler : SİHA türkiye polonya
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