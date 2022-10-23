VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
80 yıl sonra bir ilk! ''Bağıran Kartallar'' konuşlandı: Savaşmaya hazır
Trabzonspor'dan rekor istatistik! Seri 30 maça çıktı
Türk savunma sanayisini takibe aldılar: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz
Karadeniz'de mayın mesaisi... Karakol gemileri, helikopter ve İHA'lar devreye sokuldu!
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: Yakında davet edeceğiz
Bakan Nebati müjdeyi verdi... Esnafa Kredi Destek Paketi yürürlükte
Yüzyıllardır yapılan en büyük yanlış! Çay demlemede altın değerinde yöntem...
Suriye'de terör örgütüne nokta operasyon... El-Bab'da yakalanan 9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
ABD Başkanı Biden'ın o görüntüleri şaşırttı... Sunucu ne yapacağını şaşırdı
MSB duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz...
Yargıtay'dan emsal karar! "Para alan da, veren de suçlu"
Türkiye bir ilki başardı! Dijital birliğin "ağır abisi" Kapgan...
Kılıçdaroğlu'nun 'fabrika' yalanını vatandaş çürüttü!
Mehmet Ali Çelebi'nin annesi: Milli cepheye geçti, gurur duydum
Vatandaşlardan yoğun ilgi! 7 Kasım'a kadar sürecek
İBB'de açılış fiyaskosu! Üretim bantları bomboş...
Zırhlı polis aracına ateş açan teröristler böyle yakalandı!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sahadaki dengeler sil baştan: Yunanistan'ın tamamı TAYFUN füzesinin menzilinde
Başkan Erdoğan Diyarbakır'a gidiyor
İsrail, 2022'de 5300'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı
Zeytinburnu'nda iş yerinde yangın
Başakşehir, ligdeki ikinci yenilgisini Kadıköy'de yaşadı
Londra eğitimi bitti, yurda kesin dönüş
23 Ekim 2022 Pazar 12:27:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 12:27:00

Türk savunma sanayisini takibe aldılar: Silah satın almamıza rağmen Türkiye'nin gerisindeyiz

Kaynak: Star Gazetesi

ABONE OL

AKINCI, Bayraktar TB2 SİHA, TCG Anadolu, Tayfun füzesi, Atak Helikopteri gibi birçok yerli silahımızı takibe alan Yunan basını, Türk savunma sanayisinin hızlı gelişmesinin kendileri için sorun olduğundan bahsetti.

Türk savunma sanayisinin hızlı yükselişi ve silah sistemlerindeki yerlilik oranı Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor.

Türkiye'de üretilen yeni silahları gündeme getiren Yunan basını, Türk savunma sanayisinin hızlı gelişmesinin kendileri için sorun olduğundan bahsetti.

Bakan Varank'ın balistik füzesi "Tayfun" ile ilgili sözlerine atıfta bulunan haberde, "Yerli savunma sanayisinin yeteneklerine değinerek, çok daha büyük projeler için potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor. Ve bu yanlış değil. Atina'daki gelişmeleri takip edenler, meselenin kısa menzilli bir balistik füzenin denenmesi olmadığını kaydediyor" ifadeleri kullanıldı.

Silah sistemlerinde yerlilik oranının %80-85'e dayandığına dikkat çekilirken "Türk savunma sanayisi şimdiden taarruz ve savunma silahları, askeri donanım ve yazılımlarla 700'den fazla farklı proje üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Tayfun'un büyük resimde sadece küçük bir detay olduğunu belirten Yunan basını, Türkiye'nin 1000 km'yi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalıştığını ileri sürdü.

Türkiye'de üretilen yerli silahlar arasında muharebe sistemleri, denizaltı savunma harbi cihazları, zırhlı araçlar, taarruz helikopterleri, karadan havaya füze sistemleri, elektronik harp cihazları, korvetlerin bulunduğunu yazan Yunan basını, Türk İHA'ların dünyada popüler hale geldiğine vurgu yaptı.

Yıl sonunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu hakkında birkaç bilgiye yer verilen haberde, "Türkiye, kendisini güçlü bir savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla bölgelerarası bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor, ancak son yıllarda devam eden satın alma ve silah programına rağmen savunma sanayii dramatik bir şekilde geride kalıyor" denildi.

Etiketler : TCG Anadolu AKINCI Türk Savunma Sanayii Bayraktar TB2 SİHA
Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor

Aşk ve sevda rollerinden geçmek istiyor
Fotoşopla uzadı

Fotoşopla uzadı
Hasat zamanı

Hasat zamanı
İkinci sezon için sette

İkinci sezon için sette
Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı

Buray'dan ‘duyarlı olun' çağrısı
Kırmızı imaj

Kırmızı imaj
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Aşk bir illüzyon

Aşk bir illüzyon
Maria meğer hemşireymiş

Maria meğer hemşireymiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX