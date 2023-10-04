Türk savunma sanayisi başarıya doymuyor: Hedef 6 milyar dolar

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yıldızı, savunma sanayindeki ihracat başarılarımızla uluslararası arenada parlamaya devam ediyor. Türk savunma ve havacılık sektörümüz eylül ayında 430 milyon 320 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk 9 ayında toplam ihracatımız 3,8 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı ihracat hedefimiz ise 6 milyar dolar. Bu başarının ortak sahibi tüm firmalarımızı gönülden tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Ülkemizin yıldızı, savunma sanayindeki ihracat başarılarımızla uluslararası arenada parlamaya devam ediyor.



⭐Türk savunma ve havacılık sektörümüz Eylül ayında 430.320 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.



⭐2023 yılının ilk dokuz ayında toplam ihracatımız 3.8 milyar dolara... pic.twitter.com/HTo7wP27IX — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) October 4, 2023