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Türk savunma sanayii ürünleri Kırgızistan'daki tatbikatta boy gösterdi
29 Ekim 2023 Pazar 19:17:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 19:17:00

Türk savunma sanayii ürünleri Kırgızistan'daki tatbikatta boy gösterdi

Kaynak: AA

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Türk savunma sanayii ürünleri Kırgızistan ordusunun tatbikatında etkin şekilde kullanıldı.

Ordusunun sahip olduğu kabiliyetleri Türk savunma sanayisi ürünleriyle artıran Kırgızistan ordusu, bu ürünlerin kullanıldığı bir tatbikat icra etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da takip ettiği tatbikatta, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI ile TUSAŞ tarafından üretilen AKSUNGUR, Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından tanımlanan görevleri yerine getirdi. Milli silahlı insansız hava araçları, Roketsan'ın ürettiği MAM-L ve MAM-T ile atışlar gerçekleştirdi.

Tatbikat senaryosu kapsamında Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2'nin lazer işaretlemesiyle belirlediği hedefe bulut üstünden başarılı atış yaptı. Bayraktar TB2 de MAM-L ile hedefini isabetle vurdu.

Tatbikatta ayrıca STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin ürettiği döner kanatlı vurucu İHA KARGU, ASELSAN'ın dron karşı tedbir sistemi İHTAR ve 40 milimetre fiziksel imha sistemi ŞAHİN kullanıldı.

Tatbikat ve SİHA'ların uçuşları Baykar tarafından kurulan Komuta Merkezi'nden canlı izlendi.

Envanterine daha önce Bayraktar TB2'yi katan Kırgızistan ordusunun Bayraktar AKINCI ile AKSUNGUR'u kullanmaya başlaması ve bu amaçla oluşturulan üssün açılışı dolayısıyla tören düzenlenmişti.

Caparov, törende Haluk Bayraktar'a Dank Devlet Ödülü'nü takdim etmişti.

Etiketler : Türk savunma sanayi Kırgızistan Bayraktar TB2
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