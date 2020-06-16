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16 Haziran 2020 Salı 16:06:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 16:14:00

Türk-Rus ortak devriye esnasında patlama! Bakanlık açıklama yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya Mutabakatı çerçevesinde yürütülen devriye esnasında bir patlayıcının infilak ettiğini duyurdu. Bakanlık, olayda etkilenen personelin bulunmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "05 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17’nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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