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08 Nisan 2021 Perşembe 13:20:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 13:20:00

Türk Polisi ATAK'a geçti

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Türk Polis Teşkilatı, Atak helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaştı.

Hava araçlarıyla 40 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, 25 Şubat'ta envanterine dahil ettiği ilk Atak helikopteriyle görev konseptinde de değişikliğe gitti.

Polis havacılık ekipleri, dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle teröristlerle sıcak çatışmalarda helikopterle doğrudan saldırı gücüne sahip oldu.

Aynı zamanda Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında Atak helikopterini kullanan personel konusunda da ilk yaşandı. Başkanlık bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, 9 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayarak Atak helikopterinin kokpitine oturmayı hak etti.

Karabulut, bu başarısıyla Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olarak tarihe geçti.

"ATAK PİLOTU OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM"

Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut, AA muhabirine, mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığını, daha sonra Havacılık Daire Başkanlığının pilotaj sınavında başarı göstererek eğitimlere katılmaya hak kazandığını söyledi.

Pilotaj eğitiminin ardından Bell 429 ve Atak helikopterlerinin intibak eğitimlerini de başarıyla tamamladığını belirten Karabulut, son 2 yılı pilot olmak üzere 4 yıldır Emniyet Teşkilatında görev yaptığını söyledi.

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, "Ben de Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım." dedi.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR"

Atak helikopterinin "tandem" adı verilen kokpit dizaynına sahip olduğunu, önde "gunner", arkada kaptanın oturduğunu dile getiren Karabulut, "Gece ve gündüz görüntüleme flir sistemiyle uzun menzillerde hedef teşhisi ve tespiti yapabilmekteyiz. Bu anlamda helikopterimiz görev konsepti açısından gücümüze güç katmaktadır." dedi.

Göreve çıkarken öncelikle dikkat ettikleri hususun disiplin olduğunu söyleyen Karabulut, "Gurur verici bir şey, heyecanlı. Türk Polis Teşkilatının ana amacı olan kamu güvenliğini sağlamak ve vatan topraklarını korumak için 'gökyüzü polisleri' olarak 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda daima 'Atak' ve hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karabulut, kendisi için zaman zaman endişelenen ailesinin, vatana hizmet ettiği için mutlu olduğunu belirterek, Emniyet Teşkilatı'nda kadın erkek ayrımının yapılmadığını, verilen görevleri disiplinli şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : polis atak helikopter
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