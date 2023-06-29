VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Datça'da orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi... Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü
Türk pilotlar dünyanın en kritik görevini anlattı... "Devletimize minnetarım"
İspanya, 23 Temmuz'da yapılacak erken genel seçim ve Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı belirsizlikle...
Fransa'da 17 yaşındaki genci öldüren polis ifadeye çağrıldı
Pakistan, Kur'an-ı Kerim yakılmasını "alçak bir eylem" olarak nitelendirdi
29 Haziran 2023 Perşembe 18:52:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 18:52:00

Türk pilotlar dünyanın en kritik görevini anlattı... "Devletimize minnetarım"

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde dünyanın en kritik görevlerinden olan havada yakıt ikmaline ilişkin bir video paylaştı. Türk pilotları, "ikmal" görevine ilişkin açıklamalarda bulundu. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) hazırlanan videoda askeri pilotlar, dünyanın en tehlikeli görevleri listesinde bulunan tanker uçaklarıyla havadan yakıt ikmalinin nasıl yapıldığını anlattı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, tanker uçakların hazırlandığı ve havada savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptığı anlar yer aldı.

Konuya ilişkin bilgi veren bir pilot, "Dakikada bir ton yakıtı, saatte 850 ila 1000 kilometre hızla birbirimize kenetlenerek vermek üzerine kurulu bir stratejiyle savaş uçaklarının hiç inmeden 4, 5, 6 saat görev etkinliğini artırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Başka bir pilot ise tehlikeli görevlerini, "4 metre uzakta bizimle temas eden bir uçakla kontak halinde yakıt ikmali yapmaktayız. Azami dikkat isteyen bu işi emniyetle yapmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız." sözleriyle anlattı.

Kadın pilot da "Dünyada en tehlikeli görevler listesinde bulunan bu görevi yapmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Bunu bir Türk kadını olarak yapmaktan daha büyük bir gurur duyuyorum. Bana bu imkanı sunan devletimize minnettarım." diye konuştu.

Etiketler : Türk Hava Kuvvetleri havada yakıt ikmali Milli Savunma Bakanlığı pilotlar
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Ustaları andı

Ustaları andı
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

"Konuşmak yerine hikaye yazıyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX