Türk Milleti'ne hakaret yağdıranı CHP'ye aldılar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Anadolu Arapları Derneği Başkanı Ömer Uçak'ı parti genel merkezinde ağırlayarak CHP rozeti taktı. Aynı zamanda avukat olan Ömer Uçak'ın 2017'de yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ırkçılık yaparak Türk Milleti'ne hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.

Uçak'ın halen sayfasında duran paylaşımlarda Türk Milleti'ni "Çapulcu" diye nitelendirdiği, "... soyu" ifadelerini kullandığı, Türk vatandaşlarının çoğunun aslında Arap olduğunu söylediği görüldü.

Uçak'ın bir başka paylaşımında ise "Köpeğin (Asena'nın) yavruları Arapların tuvalet taşına kurban olsun" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Tokat'ta bir köpeğe tecavüz edildiğini yazan CHP'li Uçak bu kez "Köpeğe tecavüz edilmiş Tokat'ta. Yakında yeni Hulagu Han'ınız doğar" ifadeleriyle Türklüğe ağır hakaretler etti.

Uçak, Haziran 2017'de yaptığı bir başka paylaşımda ise "İnsan beni ademe denir. Beni kelbe köpek denir. İnsanı konuşmak Adem'in soyunun işi Asena'nın enikleri sadece havlar ulur ısırır kemik ister" dedi.

CHP'li Uçak'ın Türk Milleti'ne hakaretler yağdırdığı paylaşımlar büyük tepki tepki çekti. CHP sessiz...