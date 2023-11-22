Türk masalları cepte

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, 7 bölgeden Türk masallarının yöresel ağız ve İstanbul Türkçesiyle yer aldığı "Masal Masal Türkiye" cep telefonu uygulaması hazırladı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, "Çocuklarımız, Avrupa'nın La Fontanie, Grimm Kardeşler, Andersen masallarıyla büyüdü. Onların hayal dünyasını bize ait olmayan masallar şekillendirdi. Artık ebeveynlerimiz, bize ait, bizden masallarla çocuklarını büyütsünler, uyutsunlar istedik" dedi.