Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır'a tebrik

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amreyev, "Sayın Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurulunun 75. Oturumu Başkanlığına büyük bir çoğunlukla seçilmesinden dolayı kalbi tebriklerimi sunmak istiyorum." dedi.

BM tarihinde ilk kez Türk dünyasından bir yetkilinin BM Genel Kuruluna başkanlık etmesinin tarihi bir olay olduğunu belirten Amreyev, bu kıymettar neticeye katkı sağlayan tüm tarafların çabalarının takdire şayan olduğunu vurguladı.

Amreyev, Bozkır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında artan endişelerin hakim olduğu, BM tarihindeki en zor dönemlerden birinde göreve gelmekte olduğuna dikkati çekerek, "Üstleneceği görevden beklentiler hem oldukça yüksek ve hem de aynı zamanda zorlayıcıdır. Bu koşullar altında Türk Dili Konuşan Ülkelerin Sayın Bozkır’a olan tam desteğini ifade etmek isterim." değerlendirmesine yer verdi.

Amreyev, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki maruf bir uluslararası diplomat olarak sahip olduğu engin tecrübe, bu zahmetli ancak prestijli görevde karşılaşabileceği güçlüklerin üstesinden gelmesine yardımcı olacak ve daha birçok başarıya imza atacaktır. BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlı olan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, sağlam iş birliği girişimleriyle bölgemizde barışı, güvenliği ve istikrarı güçlendirerek, BM değerlerine katkıda bulunmaya devam edecektir. Sayın Bozkır’ın görev süresi boyunca küresel barış ve huzuru sağlamaya katkıda bulunacağına ve Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında örnek kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesine hizmet edeceğine emin olarak kendisine bir kez daha tebriklerimi sunuyorum."