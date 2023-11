Türk komandoları NATO paylaşımında: Karadeniz'deki mayın mesaisi sürüyor

NATO, Türkiye'nin Karadeniz'de mayın temizleme çalışmalarını anlatan bir video hazırlayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Karadeniz'de sürüklenen mayınların yarattığı tehlikeye karşı Türkiye, Bulgaristan ve Romanya çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmaları Türkiye'nin mayın gemisi TCG Akçay'da görüntüleyen NATO, eski İngiliz deniz komandosu Ben Cooke'un hazırladığı videoyla Türk gemisinin mayınları temizlemek için nasıl çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Denizde mayınların tespit edilmesinden imha edilmesine kadar tüm süreçlerin aktarıldığı videoda, Türk deniz komandolarının mayınları imha etmek için yaptıkları tatbikattaki dalışların görüntülerine yer verildi.

NATO'nun hazırladığı video, İttifakın X ve Youtube'daki hesaplarında yayınlandı.

Since Russia started its war against Ukraine, NATO Allies Bulgaria, Romania and Türkiye have had to clear mines that have drifted into their waters.



Our video producer joined the Turkish Navy as they train and exercise for this dangerous job