VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
Papağan dostuyla enkazda tanıştılar
Depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor
İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
Mucize adası Bali'yi seviyoruz
Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
Hayallere sanatsal dokunuş
Hürrem Erman bana babalık yaptı
iPhone 15'te butonlar dokunmatik olacak
Sahiplerine kavuşacakları günü bekliyorlar
İki ülkenin iyilik elçisi
Oscar dağıtacaklar
Tom Sizemore hayatını kaybetti
Billie Eilish: Sosyal medya kullanmıyorum
Keyfi yok
Gün birlik olma günü
Hırkanın geliri depremzedelere
1 milyon seyirciyle komedi rekoru
Gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sözünü hatırlattı
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor
Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Pakistan'da polis eski Başbakan Han'ı gözaltına almak için evine gitti
04 Mart 2023 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 17:45:00

Türk Kızılayın deprem bölgesine yardımları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Kızılayın deprem bölgelerinde 5 bine yakın profesyonel ve gönüllü ile yaraları sarmaya, yardım ulaştırmaya devam ettiği bildirildi.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, afet beslenme grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile bölgede afetin 27'nci gününde, aşevleri, mobil mutfak ve ikram araçlarıyla 3 öğün beslenme desteği sağlandığı belirtildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarının ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, depremin 27'nci günü itibarıyla ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen 2 bin 566 köye yardım malzemesinin götürüldüğü vurgulandı.

Hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için iki hekim, bir hemşire ve bir psikoloğun görevli olduğu muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları ile 12 bin 257 kişiye de sağlık hizmeti sunulduğu bildirildi.

Bu arada, Türk Kızılay İl Merkez Şubelerince deprem bölgesindeki illerde kalan ya da farklı illere tahliye edilen vatandaşlara ilk etapta 70 milyon lira değerinde 140 bin alışveriş kartı dağıtılacağı kaydedilen açıklamada, Kızılay'ın AFAD'a bugüne kadar 70 bin 611 çadır teslim ettiği bilgisine yer verildi.

Etiketler : kızılay deprem bölgesi yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX