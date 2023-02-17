Türk Kızılaydan deprem bölgesindeki 1648 köye yardım malzemesi desteği

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, afet bölgesindeki beslenme desteğine devam ediyor.

Bu kapsamda, afet bölgesinde 500'den fazla noktada hizmet veren Kızılay, depremin 12. günü itibarıyla kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'taki 1648 köye yardım malzemesi ulaştırdı.

Köylerdeki depremzedelere aile mutfak seti, battaniye, ısıtıcı, yatak, kıyafet, hijyen seti ve dayanıklı gıda malzemeleri dağıtıldı.

Malzemeler, kara yoluyla ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterler ve arazi araçlarıyla götürüldü.