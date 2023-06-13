VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de silahlı saldırıda 9 kişi yaralandı
"Türkiye ve Azerbaycan dış politikada bundan sonra da ortak tutum sergileyecek"
Türk Kızılaya yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandı
"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız"
Zengezur koridoru mesajı
ABD'de FBI izleme listesindekilerin yüzde 98'inin Müslüman olduğu ortaya çıktı
13 Haziran 2023 Salı 13:45:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 13:45:00

Türk Kızılaya yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandı

ABONE OL

Türk Kızılay, yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandığını bildirdi.

Türk Kızılaydan 14 Haziran Dünya Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, gönüllü ve düzenli olarak kan bağışı yapanlara teşekkür edildi.

Kızılay'a yılın ilk altı ayında 1 milyon 250 bin üniteden fazla kan bağışlandığı bildirilen açıklamada, kan bağışında bulunan 19-25 yaş arasındakilerin sayısının arttığı belirtildi.

İlk kez kan bağışında bulunanların sayısının 360 bini aştığı, bu yılki düzenli bağışçı sayısının ise 822 binin üzerinde olduğu kaydedilen açıklamada, kemik iliği nakli gerektiren tedavilerde önemli rol oynayan aktif kök hücre adaylarının 980 bine yaklaştığı, bu yılın ilk yarısında 48 bin kök hücre bağışçı adayının kaydedildiği ifade edildi.

Etiketler : kızılay kan bağış
Sıla Türkoğlu servetine servet kattı

Sıla Türkoğlu servetine servet kattı
Adanalılar buluştu

Adanalılar buluştu
Hacker hikayesine geri sayım

Hacker hikayesine geri sayım
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Setten nikâh masasına

Setten nikâh masasına
Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması

Aslıhan Güner ve eşi Mert Kılıç'tan 10'uncu yıl kutlaması
Partiler başlıyor

Partiler başlıyor
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi

Afra Saraçoğlu tatil planını belirledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX